تضرر شاحنة مساعدات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

تضررت شاحنة ضمن قافلة مساعدات اليوم الاثنين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم بأن إحدى شاحنات المساعدات التي كانت متجهة نحو رأس بعلبك أصيبت بأضرار نتيجة غارة على بلدة العين في جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله ، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.