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القسام تستهدف آليات وجنود الاحتلال في حي الجنينة برفح

02:13 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في عدد من جنود الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لأحد المنازل.

وقالت كتائب القسام، إنها تمكنت من إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية، بين قتيل وجريح قرب مسجد الصراط في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" قرب مسجد الصراط في حي الجنينة بمدينة رفح.

كتائب القسام جنود الاحتلال حي الجنينة برفح طوفان الأقصى
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