أبو الغيط يكشف الدولة التي ستساعد إسرائيل لضرب إيران (فيديو)

وكالات

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفاصيل تطورات الأحداث بين تل أبيب وطهران وإمكانية اندلاع حرب بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لابد من موافقة أمريكا لضرب إيران من خلال حاملات الطائرات الأمريكية.

وتابع سجلت في كتاب شهادتى حديثي مع الرئيس مبارك عام 2010 حول الجهة التي قد تستخدم إسرائيل مجالها الجوى لضرب إيران، وقال لى عن طريق أذربيجان.

وأوضح أن القاذفة المقاتلة إف 35 لا يمكن رصدها بسهولة على الرادار، ولكي يتم ضرب إيران من البحر، لابد أن يلتفوا حول نصف الجزيرة العربية.

واختتم أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه حال موافقة الولايات المتحدة على ضرب إسرائيل فإنه في هذه الحالة لا بد أن تكون أكثر من حاملة طائرات في المنطقة وهنا تكون الحرب أمريكية إيرانية.