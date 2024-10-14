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جيش الاحتلال يطالب سكان 25 قرية جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري

01:46 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانًا طالب فيها سكان نحو 25 قرية في الجنوب اللبناني، بإخلائها بشكل فوري وعاجل والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات المضادة التي يعمل الجيش الإسرائيلي على اتخاذها ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف أدرعي "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك" بحسب تعبيره.

وتشمل مناطق الإخلاء البرغلية وقاسمية والنبي قاسم ومطرية الشومر والخرايب ومزرعة كوثرية الرز وأنصار وبابلية ودير تقلا وعدلون وأنصارية ومروانية وزفتا وبفروة وحبوش والنبطية وسجد وجباع وعنقون وبنعفول وقناريت وزيتا وعرنايا ومزرعة مطرية جباع وطنبوريت.

جيش الاحتلال لبنان أفيخاي أدرعي
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