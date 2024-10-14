جيش الاحتلال يطالب سكان 25 قرية جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانًا طالب فيها سكان نحو 25 قرية في الجنوب اللبناني، بإخلائها بشكل فوري وعاجل والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات المضادة التي يعمل الجيش الإسرائيلي على اتخاذها ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف أدرعي "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك" بحسب تعبيره.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:

🔸البرغلية, قاسمية, النبي قاسم, مطرية الشومر, الخرايب, مزرعة كوثرية الرز, أنصار, بابلية, دير تقلا, عدلون, أنصارية, مروانية, زفتا, بفروة, حبوش, النبطية, سجد, جباع, عنقون, بنعفول, قناريت, زيتا, عرنايا, مزرعة مطرية جباع,… pic.twitter.com/u4IM3yqt1C — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024

وتشمل مناطق الإخلاء البرغلية وقاسمية والنبي قاسم ومطرية الشومر والخرايب ومزرعة كوثرية الرز وأنصار وبابلية ودير تقلا وعدلون وأنصارية ومروانية وزفتا وبفروة وحبوش والنبطية وسجد وجباع وعنقون وبنعفول وقناريت وزيتا وعرنايا ومزرعة مطرية جباع وطنبوريت.