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مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية: انطلاق الطائرة الإغاثية الثانية لدعم الشعب اللبناني

01:46 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

سامر الجطيلي

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الرياض- (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، اليوم /الاثنين/ انطلاق الطائرة الإغاثية الثانية لمساعدة وإغاثة الشعب اللبناني.

وقال الجطيلي، في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية": إن الطائرة الثانية تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإيواء".

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سير جسرا جويا إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، قد أكد في وقت سابق، أن المساعدات إلى لبنان لن تتوقف وستستمر في إطار المرحلة الأولى للتدخل الإنساني والجسر الجوي.

هذا المحتوى من

Asha
سامر الجطيلي مركز الملك سلمان للإغاثة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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