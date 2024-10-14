سماع دوي انفجارات بأجواء قاعدة تدريب في بنيامينا

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيّرة حزب الله الأحد.

وفيما سبق أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة أطلق خلالها صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.