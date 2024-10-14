سماع دوي انفجارات بأجواء قاعدة تدريب في بنيامينا
01:38 م الإثنين 14 أكتوبر 2024
وكالات
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيّرة حزب الله الأحد.
وفيما سبق أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة أطلق خلالها صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
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