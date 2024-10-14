حزب الله يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية بصلية صاروخية نوعية
بيروت-(د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية.
وقال حزب الله ، في بيان، إن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله".
وأضاف أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو".
وكان حزب الله أعلن ، في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا اليوم قوات إسرائيلية بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان ، مشيرا إلى استهداف بقذائف المدفعية قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا في جنوب لبنان.
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