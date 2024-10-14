حزب الله يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية بصلية صاروخية نوعية

بيروت-(د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وقال حزب الله ، في بيان، إن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله".

وأضاف أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن ‏تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو".

وكان حزب الله أعلن ، في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا اليوم قوات إسرائيلية بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان ، مشيرا إلى استهداف بقذائف المدفعية قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا في جنوب لبنان.