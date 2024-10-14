المركز السوري للزلازل: تسجيل 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة
دمشق- (أ ش أ)
أعلن المركز السوري للزلازل اليوم الاثنين تسجيل 3 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الرصد الزلزالي رصدت هزة جنوب طرطوس بـ 41 كم وبقدر 1.8 ريختر، وهزة أخرى شمال شرق حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.
كما رصدت المحطات هزة في تركيا شمال شرق مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.
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