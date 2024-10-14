المركز السوري للزلازل: تسجيل 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة

دمشق- (أ ش أ)

أعلن المركز السوري للزلازل اليوم الاثنين تسجيل 3 هزات أرضية خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية.‏

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الرصد الزلزالي ‏رصدت هزة جنوب طرطوس بـ 41 ‏كم وبقدر 1.8 ريختر، وهزة أخرى شمال شرق ‏حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد ‏وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.‏

كما رصدت المحطات هزة في تركيا شمال شرق ‏مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.‏