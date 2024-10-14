أمريكا وتايوان تدينان المناورات العسكرية الصينية

واشنطن-تايبيه (أ ش أ)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان اليوم الاثنين، المناورات العسكرية الصينية التي قامت بها في وقت سابق اليوم وتهدف إلى تطويق تايوان من خلال نشر طائرات وسفن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصينية.

فمن جهتها، وصفت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) - المناورات بأنها "غير مبررة" وتزيد من خطر التصعيد.. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المناورات العسكرية المشتركة للجيش الصيني في مضيق تايوان وحول تايوان".

وبدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية - في بيان أوردته (الحرة) "إنها نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديمقراطية، وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة تايوان"، واصفة المناورات الصينية ب "السلوك غير العقلاني والاستفزازي".

وفي نفس السياق، قال مسؤول الأمن التايواني جوزف وو إنه "فيما يتعلق بالمناورات الصينية التي أجريت صباح اليوم، دعا الرئيس "لاي تشينغ تي" إلى اجتماع أمني وطني رفيع المستوى وأصدر تعليمات واضحة بشأن سبل الرد على التهديدات العسكرية الصينية وردود فعل الوزارات المعنية".

وأضاف جوزف وو أن المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان "تتعارض مع القانون الدولي".

وقد أعلن الجيش الصيني اليوم الاثنين، عن إجراء مناورات عسكرية (السيف المشترك 2024 بي) بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية وقوات الصواريخ حول جزيرة تايوان.

وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية أن التدريبات تشمل اقتراب السفن والطائرات من الجزيرة من اتجاهات متعددة وشن هجمات مشتركة، كما تركز التدريبات على الجاهزية القتالية البحرية ـ الجوية المشتركة ومحاصرة الموانئ والمناطق الرئيسية والسيطرة عليها، وتوجيه ضربات لأهداف بحرية وبرية وبسط السيطرة الشاملة على ساحة المعركة.