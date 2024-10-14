بوريل: الاتحاد الأوروبي استغرق وقتًا طويلًا لإدانة الهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل

(وكالات)

أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوات اليونيفيل لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، قائلًا، إن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة في لبنان هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأفاد بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا طويلا لإدانة الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل في لبنان.

وأكد بوريل، على أنه لا يمكن القبول بأي شكل بهجوم قوات الجيش الإسرائيلي على اليونيفيل.

على جانب آخر، صرح المسؤول الأوروبي، أن تم تقديم مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد تسبب في إصابة عدد من قوات اليونيفيل العاملة في لبنان جراء استهداف قواته لهم.