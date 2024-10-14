قصف مدفعي إسرائيلي على 3 مناطق في جنوب لبنان

وكالات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلاح المدفعية على منطقة اللبونة وبلدتي علما الشعب والناقورة جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهداف قوة إسرائيلية أثناء محاولة تسلل إلى جنوب لبنان.

وأكد حزب الله في بيان سابق، أنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان بـ"صلية صاروخية".

وأعلن حزب الله استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" جنوبي حيفا برشقة صاروخية.

وتوعد حزب الله الإثنين إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ التصعيد.

وأفاد الحزب في بيان أن "المقاومة تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا".