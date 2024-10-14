رشقة صاروخية جديدة تنطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

وكالات

أطلق حزب الله اللبناني قبل قليل، رشقة صاروخية جديدة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأطلقت صافرات الإنذار في حيفا، وذلك بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه حيفا وسقط بمنطقة مفتوحة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، استهدافه لقوات إسرائيلية، متوعدا إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت هجومها على لبنان.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف، فجر الإثنين، للمرة الثانية، تجمعا لقوات إسرائيلية في خلة وردة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بـ"صلية صاروخية".