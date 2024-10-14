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BBC

له نتائج خطيرة.. ماذا قالت الأونروا على مصادرة إسرائيل لأرضها في القدس؟

08:07 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

المتحدث باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة

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وكالات

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الحكومة الإسرائيلية لم تُبلغ الوكالة رسميا بقرارها الذي يقضي بمصادرة الأرض المقام عليها مقرها في مدينة القدس، وتحويل موقعها إلى منطقة استيطانية جديدة.

وقال أبو حسنة: "هذا القرار الإسرائيلي سمعنا عنه بوسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغنا رسميا به حتى الآن"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف: "هذا القرار يدخل ضمن سلسلة الهجمات المتزايدة على الأونروا التي باتت أكثر جدية وخطورة، عبر تشريعات يتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي بوصم الأونروا على أنها منظمة إرهابية، ومنع التعامل مع موظفيها الدوليين، وعدم إعطائهم تأشيرات دخول، وإزالة الحصانة الدبلوماسية، وقطع العلاقات ومنعها الوكالة من العمل في المناطق السيادية لإسرائيل".

وفي يوليو الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشروعات قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، ولا يزال يناقشه إلى الآن، في حين تقضي مشاريع القوانين الجديدة بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء هذا المشروع، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مما يمنع الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأونروا، إن هذا القرار في حال تطبيقه بصورة عملية سيكون له نتائج خطيرة؛ لأن هذا المقر هو مقر رئاسة عمليات الأونروا في الضفة الغربية، وأحد مقار المفوض العام للوكالة، ويعمل به مئات الموظفين الفلسطينيين والعشرات من الموظفين الدوليين، كما أنه مقر لبعض مكاتب المنظمات الأممية الأخرى.

وشدد أبو حسنة على أن الحملة التصعيدية التي تشنها إسرائيل ضد الأونروا تعد أحد أهداف حربها ممثلًا في تصفية الأونروا، مضيفا أن إسرائيل تعتقد بأن تصفية الأونروا يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء منظومة مفهوم الحل السياسي وحق تقرير المصير، ولهذا فهذه الحملة متصاعدة ولا تتوقف، وفق تعبيره.

عدنان أبو حسنة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية القدس
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