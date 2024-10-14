بعد سقوط صاروخ.. إطلاق صافرات الإنذا في حيفا

وكالات

أطلقت صافرات الإنذار في حيفا، وذلك بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه حيفا وسقط بمنطقة مفتوحة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، استهدافه لقوات إسرائيلية، متوعدا إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت هجومها على لبنان.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف، فجر الإثنين، للمرة الثانية، تجمعا لقوات إسرائيلية في خلة وردة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بـ"صلية صاروخية".

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان بـ"صلية صاروخية".

وأعلن حزب الله استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" جنوبي حيفا برشقة صاروخية.

وتوعد حزب الله الإثنين إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ التصعيد.

وأفاد الحزب في بيان أن "المقاومة تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا".

واعتبر الحزب المدعوم من إيران الهجوم على حيفا الأحد "عملية نوعية ومركّبة".