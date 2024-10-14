اشتباه في محاولة ثالثة لاغتيال ترامب.. الشرطة: اعتقلنا مسلحا في تجمع انتخابي

وكالات

ألقت الشرطة القبض على رجل مسلح خارج تجمع انتخابي لدونالد ترامب في كوتشيلا بولاية كاليفورنيا، يوم السبت، فيما يُعتقد أنه محاولة اغتيال ثالثة تستهدف الرئيس السابق.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة ريفرسايد أن الرجل، ويدعى فيم ميلر، 49 عامًا، من لاس فيغاس، تم توقيفه عند نقطة تفتيش، حيث كان بحوزته بندقية ومسدس محمل ومخزن ذخيرة عالي السعة بشكل غير قانوني، كما قدم ميلر بطاقات VIP وبطاقات صحفية مزورة.

وقال تشاد بيانكو، قائد شرطة مقاطعة ريفرسايد، إن "النواب ربما نجحوا في منع محاولة اغتيال أخرى"، مشيرًا إلى أن ميلر يعتبر نفسه "مواطنًا سياديًا" وجزءًا من مجموعة مناهضة للحكومة.

وذكرت مصادر قريبة من معسكر ترامب لقناة فوكس نيوز أنه لم تكن هناك محاولة اغتيال خلال الحدث، حيث أوضحوا أن الرجل المسلح تم القبض عليه دون وقوع حوادث.

تم إطلاق سراح ميلر بكفالة قدرها 10 آلاف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في يناير لمواجهة تهم جنائية تتعلق بحيازة أسلحة غير قانونية.

وتأتي هذه الحادثة بعد محاولات اغتيال سابقة استهدفت ترامب، إحداها خلال تجمع في بنسلفانيا في يوليو، وأخرى في ملعب الجولف الخاص به في ميامي في سبتمبر.