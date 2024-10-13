الأمم المتحدة تطالب كل الأطراف بضمان سلامة قوات اليونيفيل

وكالات

قالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر.

وأضاف متحدث باسم الأمم المتحدة، أن جوتيريش أكد على أهمية ضمان سلامة وأمن أفراد المنظمة الدولية وممتلكاتها.

وقال إن اليونيفيل تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية قواتها لحفظ السلام.