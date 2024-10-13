"قتلى ومصابون".. ماذا فعل هجوم حزب الله بالطائرات المسيرة على إسرائيل؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

بمسيرات لم تُعرف من قبل، شن حزب الله اللبناني هجومًا مزدوجًا هو الأكثر دموية منذ بدء الحرب، مستهدفًا شمال إسرائيل مساء اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأوضح مصدر قيادي في حزب الله، أن الحزب هاجم بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية معسكرًا تابعًا للواء غولاني في بنيامينا، مؤكدًا أن إمكانيات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصدر عسكري أن الهجوم على بنيامينا تم بواسطة مسيرة أطلقها حزب الله، بينما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن صفارات الإنذار لم تُفعل في المنطقة قبل سقوط المسيرة.

وأضافت إذاعة الجيش، أن حزب الله نجح في خداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية بإطلاق رشقة من الصواريخ لتغطية الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا.

أفادت وسائل إعلام محلية، أن خبراء عسكريين في جيش الاحتلال اعتبروا أن هذه الطائرات المسيرة التي بدأ حزب الله استخدامها منذ اليوم ليست معروفة لديهم من قبل.

وأُطلقت ثلاث طائرات مسيرة من لبنان باتجاه إسرائيل مساء اليوم، إذ اخترقت إحدى هذه الطائرات عمق إسرائيل وانفجرت بالقرب من بلدة بنيامينا بجنوب حيفا.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن هيئة الإسعاف والجيش الإسرائيلي أن انفجار المسيرة أسفر عن 3 قتلى و67 مصابًا، من بينهم أربعة قد يكونون مصابين بجروح قاتلة وخمسة بجروح خطيرة.

من جانبها، أفادت موقع والا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان سلاح الجو قد فشل في تحديد ورصد المسيرة التي وصلت إلى بنيامينا.