اخترقت عمق إسرائيل.. هجوم غير مسبوق لطائرة مسيرة لبنانية قرب بلدة بنيامينا

( د ب أ )

تم إطلاق ثلاث طائرات مسيرة من لبنان باتجاه إسرائيل مساء اليوم الأحد، واخترقت إحدى هذه الطائرات المسيرة عمق إسرائيل وانفجرت وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا مما أسفر عن إصابة 53 شخصا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الاليكتروني.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة الإسعاف والجيش في إسرائيل، أن انفجار المسيرة أسفر عن إصابة حوالي 53 شخصا، أربعة منهم ربما أصيبوا بجروح قاتلة، وخمسة بجروح خطيرة.