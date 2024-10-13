إعلام عبري: 20 مصابا إثر سقوط مسيرة بحيفا

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بإصابة 20 شخصا، بينهم 7 بحالة بالغة الخطورة، جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن صفارات الإنذار لم تدو في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إن حزب الله اللبناني يشن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم في لبنان إلى 28، جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع في منطقتين مختلفتين.