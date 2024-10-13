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إعلام عبري: حزب الله يشن هجوما مزدوجا على إسرائيل

07:24 م الأحد 13 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن حزب الله اللبناني يشن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم في لبنان إلى 28، جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع في منطقتين مختلفتين.

كانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤول في البنتاجون قوله، إن واشنطن وافقت على نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.

وقال البنتاجون، إن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب هجوم إيران.

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