وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين، إن واشنطن تخطط لإرسال نظام "ثاد" المضاد للصواريخ لإسرائيل مع قوات أمريكية لتشغيله.

وأضافت الصحيفة، أن 100 جندي أمريكي سيعملون على تشغيل نظام "ثاد" في إسرائيل.

كان حزب الله اللبناني، قال إن مجموعة من المقاومة هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية ببلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله، أن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بما بين 20% و30% من صواريخه متوسطة المدى.