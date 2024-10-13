نتنياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن شمال غزة

وكالات

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن شمال قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أنه إذا تم تنفيذ الخطة، فستؤدي إلى حصار مئات آلاف الفلسطينيين غير الراغبين أو غير القادرين على مغادرة منازلهم.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إنه يجب أن تستمر العملية البرية في لبنان وتتوسع حتى يعود سكان الشمال ولا يضطروا إلى الإخلاء مرة أخرى.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، "حتى بعد انسحاب الجيش من مناطق في جنوب لبنان لن نسمح لحزب الله بالعودة".