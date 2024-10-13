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العراق: لن نسمح باستغلال أجوائنا لشن هجومًا على إيران

05:02 م الأحد 13 أكتوبر 2024

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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بغداد - (د ب أ)

أعلن العراق رسميًا، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح باستغلال أجوائه لتكون ممرًا لشن عدوان عسكري إسرائيلي على إيران.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الذي يزور العراق حاليا :" نحن في العراق نرفض رفضا قاطعا استغلال الأجواء العراقية لشن العدوان على إيران".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تحذر من خطورة الحرب ، وتهديد الكيان الصهيوني لإيران سيخلق أجواء توتر في المنطقة ، ونحن نحذر من اتساع رقعة الحرب ونعمل على إبعاد شبح الحرب ".

وذكر أن "قرار الحرب والسلم في العراق خاضع لسلطات الدولة وفق الدستور العراقي" ، محذرا من اتساع رقعة الحرب وولادة حروب اخرى بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت الوزير العراقي إلى أن "الحرب القادمة اذا ماوقعت ستؤدي إلى فوضى في المنطقة كما أنها ستهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية وعلى جميع الدول العمل على وقف الحرب في غزة ولبنان".

العراق إيران وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عباس عراقجي
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