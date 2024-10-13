الرئيس التركي يحذر من مخطط إسرائيلي يطال سوريا

(وكالات)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلًا من روسيا وإيران إلى اتخاذ خطوات جدية للرد على التهديدات الإسرائيلية تجاه سوريا، مشيرًا إلى أن الاستخبارات التركية تتابع عن كثب التحركات الإسرائيلية.

جاءت تصريحات أردوغان عقب سلسلة من التصريحات الإسرائيلية التي دعت إلى السيطرة على أجزاء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان السوري، وهو ما صرح به رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

كما تحدث وزير الطاقة الإسرائيلي عن المخاطر المترتبة على السماح لإيران باستخدام سوريا كقاعدة لوجستية ضد إسرائيل.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى جدية تحذيرات أردوغان، وعما إذا كانت إسرائيل مستعدة للمخاطرة بمثل هذا السيناريو في سوريا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل بري في القنيطرة داخل الحدود السورية.