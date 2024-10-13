وزير الخارجية الإيراني يبحث في بغداد التهديدات الإسرائيلية

بغداد - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

ويجري وزير الخارجية الإيراني مشاورات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من الشخصيات العراقية لبحث تداعيات الحرب في غزة ولبنان والتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة.

وكان باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قال لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم إن زيارة وزير الخارجية الإيراني لإطلاع الحكومة العراقية على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليميا ودوليا خلال الأسبوعين الماضيين ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن الوزير الإيراني "سيستمع من رئيس الحكومة العراقية جهود العراق واتصالاته بشأن الأزمة وأن الحكومة العراقيَّة لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارحية في الجانب الَمتعلق بقضايا العالمين العربي والإسلامي حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب ويرفض منطق العدوان والحرب".