إخلاء فندق في شمال إيطاليا بعد اندلاع حريق

روما - (د ب أ)

تم إجلاء أكثر من 270 نزيلا في فندق بمدينة ابانو تيرمي بشمال إيطاليا بالقرب من بادوا، عقب اندلاع حريق خلال الليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا" اليوم الأحد.

وقالت أنسا إن قطاع الطوارئ قام بعلاج نحو 40 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاقهم للدخان.

وأضافت الوكالة أنه تم إخلاء الفندق بالكامل، كما أن إدارة الإطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل طلوع النهار.

ووفقا لما توصلت إليه إدارة الإطفاء، فإن الحريق اندلع في غرفة فنية بالطابق الثاني من الفندق، مما أدى لانبعاث دخان كثيف خلال فترة قصيرة، امتد في أنحاء المبنى.