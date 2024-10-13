جيش الاحتلال يُحذر اللبنانيين من التوجه جنوبًا

تل أبيب - (د ب أ)

دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، سكان جنوب لبنان إلى تجنب السفر، نحو الجنوب.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" "إلى سكان جنوب لبنان، نحثكم على الامتناع عن السفر جنوبا والعودة إلى منازلكم أو بساتين الزيتون. هذه مناطق قتال خطيرة".

#عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.



⭕️نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة.



⭕️من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات. pic.twitter.com/jvVYZbCVel — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024

وأكد "نذكركم بأن الحرب والغارات الكثيفة ضد حزب الله مازالت مستمرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم، في وقت سابق أن قواته وجهت ضربات جوية ضد منصات إطلاق الصواريخ ومواقع مضادة للدبابات ومخابئ أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قتل عشرات من مقاتلي حزب الله، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

