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جيش الاحتلال يُحذر اللبنانيين من التوجه جنوبًا

01:48 م الأحد 13 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، سكان جنوب لبنان إلى تجنب السفر، نحو الجنوب.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" "إلى سكان جنوب لبنان، نحثكم على الامتناع عن السفر جنوبا والعودة إلى منازلكم أو بساتين الزيتون. هذه مناطق قتال خطيرة".

وأكد "نذكركم بأن الحرب والغارات الكثيفة ضد حزب الله مازالت مستمرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم، في وقت سابق أن قواته وجهت ضربات جوية ضد منصات إطلاق الصواريخ ومواقع مضادة للدبابات ومخابئ أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قتل عشرات من مقاتلي حزب الله، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان
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