رئيس المجلس العالمي للمياه: مصر نجحت على مدار العصور في حل كافة مشاكل المياه

القاهرة - (أ ش أ)

قال رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فوشون، اليوم الأحد، إن مصر تقع في قلب ملتقى القارات بين آسيا وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذا الموقع يمنحها العديد من الحقوق والواجبات، حيث تمكنت على مدار العصور القديمة في التحكم وحل كافة المشاكل المتعلقة بالمياه.

جاء ذلك في كلمة فوشون خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، والذي يعقد اليوم، تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس المجلس العالمي للمياه "إننا هذا العام خلال أسبوع القاهرة للمياه نسلط الضوء على قضايا المياه في إفريقيا".. مؤكدا أهمية الأسبوع في بحث هذه القضايا، خاصة وأن المياه تشكل ركيزة أساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف أن "الاضطربات المناخية لها عواقب كارثية للبشر وللطبيعة من حولنا خاصة على المياه والتي تحتم علينا التعاون لمواجهة هذه التحديات، لأن المياه الآن تتعرض للهجوم ومسؤوليتنا هي الدفاع عن الماء والحفاظ عليه والاستفادة منه قدر المستطاع".

ولفت إلى أن الأمر استغرق الكثير من السنوات حتى تم الإدراك والاقتناع بخطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه منها الجفاف والذي هو شكل من أشكال الكوارث التي تواجه المياه، وذلك في ظل غياب الأمطار.

وتابع "التغيرات المناخية تتسبب أيضا في حدوث الأعاصير والأمطار الغزيرة والتي دمرت مناطق كبرى وشهدانها بالفعل في كثير من البلدان، وهذا كله يتفاقم بسبب الفوضى الحضرية".

وأشار رئيس المجلس العالمي للمياه إلى أن الأمر يزداد صعوبة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي يشهدها العالم.