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BBC

جيش الاحتلال يُعلن إصابة 20 جنديًا من قواته جنوبي لبنان اليوم

12:56 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم إصابة نحو 20 جنديا من الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين وقعا صباح اليوم خلال العملية البرية لجيش الاحتلال بجنوب لبنان.

وتدور اشتباكات في الآونة الحالية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان مع محاولات جيش الاحتلال التوغل في الجنوب بزعم تنفيذ عمليات برية محدودة.

ورغم المحاولات منذ نحو أسبوعين لتنفيذ التوغل البري من قبل جيش الاحتلال لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله
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