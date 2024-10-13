جيش الاحتلال يُعلن إصابة 20 جنديًا من قواته جنوبي لبنان اليوم

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم إصابة نحو 20 جنديا من الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين وقعا صباح اليوم خلال العملية البرية لجيش الاحتلال بجنوب لبنان.

وتدور اشتباكات في الآونة الحالية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان مع محاولات جيش الاحتلال التوغل في الجنوب بزعم تنفيذ عمليات برية محدودة.

ورغم المحاولات منذ نحو أسبوعين لتنفيذ التوغل البري من قبل جيش الاحتلال لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.