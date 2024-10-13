وزير المياه السنغالي: القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة لتوفير الأمن المائي والغذائي

القاهرة - (أ ش أ)

قال وزير المياه والصرف الصحي السنغالي شيخ تيديان ديي، اليوم الأحد، إن موضوع أسبوع القاهرة السابع للمياه 2024 يتعلق ببناء المجتمعات المستدامة لإيجاد حلول ديناميكية للتحديات التي تواجه قارة إفريقيا، مؤكدًا على التزام بلاده بتوفير الأمن المائي والغذائي، ووضع استراتيجيات للتنمية المستدامة للمياه.

وجاء ذلك في كلمة الوزير السنغالي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، تحت عنوان "المياه والمناخ..بناء مجتمعات مرنة"، والتي تستمر حتى 17 أكتوبر الحالي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير إن عددا كبيرا من الدول الإفريقية يعاني من نقص وتلوث المياه ونقص الاستثمار الدائم.. مشيرا إلى ضرورة دعم التعاون على كافة المستويات في مجال المياه ودعم القدرات المحلية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى تحرك سريع من كافة الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة المياه من خلال إطلاق مبادرة لتخصيص مبعوث للأمم المتحدة للمياه، لافتا إلى ضرورة تعزيز العمل من أجل المياه على المستويين المحلي والدولي.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسئولين والمحافظين.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية، ويتناول في نسخته السابعة 5 موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.