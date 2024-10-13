(وكالات)

أكد وزير الخارجية والهجرة السفير بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على أن مصر مصممة على حماية حقوقها الأساسية، مستندة إلى ما يضمنه ميثاق الأمم المتحدة من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية في مواجهة أي تهديدات محتملة، وذلك خلال كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وشدد عبد العاطي على الرفض القاطع لمصر لأي تصرفات أحادية تخالف القوانين الدولية في إدارة الأنهار العابرة للحدود، معتبرًا أن المياه هي نعمة إلهية، لا يملكها أي طرف بمفرده.

كما أشار إلى حق دول حوض النيل الكامل في التنمية، مع التأكيد على أن دولتي المصب، مصر والسودان، تمتلكان حقاً وجودياً لا يمكن المساس به.

وصرح عبد العاطي، أن مصر بذلك جهودًا واسعة في أجندة المياه العالمية، مضيفًا أن "مصر، الدولة كثيفة السكان، فُرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة إلا من وادٍ ضيق ودلتا حول مصدر حياتها نهر النيل العظيم".