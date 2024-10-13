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جيش الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني

12:06 م الأحد 13 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ )

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن قصفا إسرائيليا استهدف سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، جرى الاستهداف عند مفترق بلدة صربين، طريق عام كفرا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغم أخذ الأذن من القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بالتحرك نحو المكان الذي استهدفته الغارة.

وتستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الصليب الأحمر اللبناني استهداف سيارات إسعاف
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