جيش الاحتلال يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ليوم الأحد، أنه تم اعتراض خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا وخليجها.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أنه بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والأوسط والغربي وخليج حيفا والكرمل، تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية وتم اعتراضها بنجاح من قبل سلاح الجو.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي سُمعت في قطاع حيفا، خرجت فرقها لتفتيش المواقع التي وردت فيها التقارير، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لا توجد إصابات معروفة.