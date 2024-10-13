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وزير الخارجية الإيراني يزور العراق اليوم لبحث التوترات في المنطقة

10:43 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

عباس عراقجي

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بغداد - (د ب أ)

يبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية لصحيفة الصباح الرسمية الصادرة اليوم إن "وزير الخارجية الإيراني سيزور بغداد اليوم لإطلاع الحكومة العراقية على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليميا ودوليا خلال الأسبوعين الماضيين ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة".

وذكر أن الوزير الضيف سيستمع من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى "جهود العراق واتصالاته بشأن الأزمة وأن الحكومة العراقيَّة لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارجية .. حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب ويرفض منطق العدوان والحرب".

ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية الإيراني مشاورات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من الشخصيات العراقية لبحث تداعيات الحرب في غزة ولبنان والتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العراق باسم العوادي
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