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BBC

أمريكا تطالب بالتحقيق في إطلاق النار على مواقع الأمم المتحدة في لبنان

03:31 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي

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وكالات

وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قلقه من إطلاق إسرائيل النار على مواقع قوات حفظ السلام اللبنانية

، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تشير إلى قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. وأكد المسؤول الأمريكي على أهمية التحقيق في هذه الحادثة لتحديد الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا بين إسرائيل ولبنان، وسط تصاعد العمليات العسكرية والاشتباكات في المناطق الحدودية. وتواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع عن كثب وسط الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنب التصعيد.

وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قلقه إطلاق إسرائيل النار مواقع قوات حفظ السلام اللبنانية
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