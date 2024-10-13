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BBC

حزب الله يقصف موقعًا إسرائيليًا بالصواريخ في معيليا شمال إسرائيل

01:47 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات
وفقًا لبيان عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أعلن حزب الله عن استهدافه موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة معيليا شمال إسرائيل، باستخدام الصواريخ. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحزب في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

وتشهد المنطقة الجنوبية اللبنانية توترًا كبيرًا، حيث تواصل قوات حزب الله الرد على الهجمات الإسرائيلية، فيما يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الأوضاع في ظل استمرار الغارات والاشتباكات عبر الحدود.

حزب الله اللبناني يقصف موقعًا إسرائيليًا بالصواريخ معيليا شمال إسرائيل
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