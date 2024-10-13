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غارة إسرائيلية تستهدف سوقا تجارية في مدينة النبطية بجنوب لبنان

12:02 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية تستهدف سوقا تجارية في مدينة النبطية

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بيروت - (د ب أ)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة استهدفت سوقا تجارية في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية مدمرة وعمال إنقاذ بجانب الأنقاض.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم، لكن وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أفادت بوقوع أضرار جسيمة، جراء تدمير أربعة مبانٍ على الأقل.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية محتملة.

الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة النبطية جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيروت
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