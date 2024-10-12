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العفو الدولية: الحرب أصبحت إقليمية والمدنيون يُقتلون في غزة ولبنان

11:40 م السبت 12 أكتوبر 2024

أنييس كالامار

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وكالات

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم السبت، إن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ضد سكان قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار.

وأكدت كالامار في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحرب أصبحت إقليمية والمزيد من المدنيين يقتلون في غزة ولبنان.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، السبت، أن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عام بلغ 42175 شخصًا.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد اغتالت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية 49 شخصًا، وأصيب 219 آخرين بجروح.

وبهذا يرتفع عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 98336 إصابة.

وفي صباح اليوم السبت، كانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن غارات إسرائيلية على أحياء في شمال قطاع غزة أدت إلى استشهاد 30 شخصًا.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، استشهاد 30 شخصًا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

أنييس كالامار منظمة العفو الدولية إسرائيل قطاع غزة لبنان الهجمات الإسرائيلية
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