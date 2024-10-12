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BBC

الجيش الأمريكي ينفّذ سلسلة غارات ضد معسكرات تابعة لداعش في سوريا

11:03 م السبت 12 أكتوبر 2024

غارات ضد معسكرات تابعة لداعش

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وكالات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية ضد معسكرات تابعة لتنظيم داعش في سوريا في وقت مبكر من اليوم.
وأشارت "سنتكوم" إلى أن هذه الضربات ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وأوضحت أن تقييمها لآثار هذه الضربات جار ولا يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم تحديثات فور ورودها.

غارات أمريكية سوريا داعش الجيش الأمريكي
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