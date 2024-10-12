الجيش الأمريكي ينفّذ سلسلة غارات ضد معسكرات تابعة لداعش في سوريا

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية ضد معسكرات تابعة لتنظيم داعش في سوريا في وقت مبكر من اليوم.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن هذه الضربات ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأوضحت أن تقييمها لآثار هذه الضربات جار ولا يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم تحديثات فور ورودها.