إيران تحظر أجهزة البيجر واللاسلكي على متن الطائرات

طهران - (د ب أ)

حظرت إيران على ركاب جميع الطائرات حمل أجهزة البيجر واللاسلكي، بعد هجمات شبه متزامنة الشهر الماضي شهدت انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" اليوم السبت عن متحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية قوله إن القاعدة الجديدة تنطبق على منطقتي الركاب والأمتعة بالطائرة.

ويسمح للركاب بحمل هواتفهم المحمولة على متن الطائرة.

وانفجرت آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي الخاصة بحزب الله المدعوم من إيران في سبتمبر الماضي، ويلقي حزب الله وإيران باللائمة في الهجوم الصارخ على إسرائيل.