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BBC

مسؤول أمريكي: قرار نشر نظام "ثاد" الدفاعي في إسرائيل لم يُتخذ بعد

10:17 م السبت 12 أكتوبر 2024

نظام الدفاع الجوي ثاد

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم السبت، إن قرار نشر نظام الدفاع الجوي "ثاد" في إسرائيل لم يتخذ بعد.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أن القوات الأمريكية ستنشر في إسرائيل منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ بعيدة المدى استعدادا للتهديدات الإيرانية.

وأشارت إلى أن منظومة الصواريخ "ثاد" ستشغل بواسطة جنود أمريكيين وستعمل إلى جانب منظومة "حيتس" الإسرائيلية.

ونقلت شبكة " إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على معلومات تتعلق بردها المحتمل على إيران، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأكدت المصادر أن الخطط الإسرائيلية لا تتضمن استهداف المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الحالي.

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