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BBC

تأهبًا لرد إيراني انتقامي.. البنتاجون ينشر بطارية دفاع جوي في إسرائيل لأول مرة

09:22 م السبت 12 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، اليوم السبت، إنه لأول مرة بطارية دفاع جوي أمريكية ستتمركز بإسرائيل استعدادا للرد الإيراني.

ونقلت شبكة " إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على معلومات تتعلق بردها المحتمل على إيران، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأكدت المصادر أن الخطط الإسرائيلية لا تتضمن استهداف المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الحالي.

بطارية دفاع جوي أمريكية إسرائيل الرد الإيراني المنشآت النووية الإيرانية إيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
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