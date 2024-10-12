الخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدًا تحالفًا عسكريًا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لم تكن (بريكس) قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإنها ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3 "ركائز" رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.

وأضاف البيان: "العلاقات بين شركاء (بريكس) مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراجماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد".

وأشار إلى أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.

ونوه البيان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024.