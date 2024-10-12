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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيمي جباليا والمغازي إلى 10 شهداء

08:22 م السبت 12 أكتوبر 2024

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيمي جباليا وال

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غزة – (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيمي جباليا والمغازي في قطااع غزة، مساء اليوم السبت، إلى 10 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مركز المحافظة الوسطى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الهرش في حارة اليافوية وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة، وإصابة آخرين، ثم أعادت قصف المنزل ذاته بغارة أخرى أدت أيضا إلى استشهاد أربعة مواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ومجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوبا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

هذا المحتوى من

Asha
حصيلة القصف الإسرائيلي مخيم جباليا المغازي
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