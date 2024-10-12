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BBC

تقارير: قوات إسرائيلية تتوغل بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا

07:45 م السبت 12 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت لعشرات الأمتار في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلة إسرائيلية شنت غارتين على قرية "حوش السيد علي" الحدودية، استهدفت إحداهما جسرا يربط بين الحدود السورية اللبنانية، مشيرا إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر.

وأوضح المرصد السوري أن الغارتين تأتيان في إطار محاولات إسرائيلية لقطع الحدود من أجل منع عمليات نقل الأسلحة لحزب الله، وكذا تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان إسرائيل الحدود السورية اللبنانية لبنان
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