بدعم 6 وزارات إسرائيلية.. المستوطنون استولوا على 12% من مساحة الضفة

وكالات

كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ترعى تأسيس البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية من خلال التمويل واستقطاب المستوطنين.

وقالت الصحيفة العبرية، إن 6 وزارات على الأقل تشارك في تمويل الاستيطان الهادف للاستيلاء بالقوة على أراضي الفلسطينيين، موضحة أنه يوجد 90 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة 65 منها أقيمت خلال السنوات السبع الأخيرة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن بؤر الاستيطان استولت على 650 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية ما يشكل نحو 12% من مساحتها.