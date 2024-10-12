بعدما خطّطت لتنفيذ "طوفان الأقصى" في 2022.. لماذا أخّرت حماس هجومها؟

وكالات

قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس حاولت إقناع حزب الله اللبناني وإيران بالانضمام لهجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى".

‏ وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤول من حماس التقى قائدا إيرانيا في يوليو 2023 وطالبه بالمساعدة لتنفيذ هجوم منسق ضد إسرائيل.

وأوضحت أن حماس خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل في 2022 لكنها أخّرته في محاولته لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران وحزب الله أبديا دعمهما لعملية حماس من حيث المبدأ ولكنهما طلبا مزيدا من الوقت للاستعداد.