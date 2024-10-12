الصحة اللبنانية: 2255 شهيدا و10524 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2255 والجرحى إلى 10 آلاف و524 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتقاء 26 شهيدا ووقوع 144 إصابة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام - أن حصيلة غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة بقضاء كسروان ارتفعت إلى 5 شهداء و14 جريحا.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروح في غارة للاحتلال على بلدة المعيصرة.

وفي السياق، خرق طيران الاحتلال جدار الصوت على دفعتين وعلى علو منخفض جدا وذلك في أجواء منطقة الزهراني شمال نهر الليطاني، كما شن غارتين استهدفتا محيط مدينة الهرمل الشمالي والشمالي الغربي، وأدت إلى خسائر مادية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى شن أن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في كفرحونة بمنطقة جزين في محافظة الجنوب.