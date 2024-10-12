الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز 22 ألف فرد منذ بدء القتال في كورسك

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 400 من أفرادها في منطقة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر أوكرانيا منذ بدء هجومها على كورسك الروسية أكثر من 22300 فرد.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 جندي و18 مركبة مدرعة، منها 6 دبابات ومركبتين قتاليتين للمشاة و10 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 4 أنظمة مدفعية، في اليوم الماضي".

وأضافت "أن القوات الروسية دمرت منصتي صواريخ من طراز هيمارس وفامباير، وأربعة مدافع هاون، ومنظومة حرب إلكترونية و14 مركبة آلية، كما استسلم سبعة جنود أوكرانيون للقوات الروسية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية الحصيلة الإجمالية قائلة "منذ بدء القتال في منطقة كورسك، خسرت أوكرانيا أكثر من 22300 جندي و150 دبابة و98 ناقلة جنود مدرعة و71 مركبة قتالية للمشاة و907 مركبات قتالية مدرعة و608 مركبات آلية و185 قطعة مدفعية و36 قاذفة صواريخ، منها 9 قاذفات هيمارس أمريكية الصنع وستة قاذفات إم إل آر إس".