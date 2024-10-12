إعلان

BBC

لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على "المعيصرة" إلى 19 شهيدا وجريحا

05:48 م السبت 12 أكتوبر 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بيروت – (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان إلى 5 شهداء و14 جريحا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام - أن حصيلة غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة بقضاء كسروان ارتفعت إلى 5 شهداء و14 جريحا.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروح في غارة للاحتلال على بلدة المعيصرة.

وفي السياق، خرق طيران الاحتلال جدار الصوت على دفعتين وعلى علو منخفض جدا وذلك في أجواء منطقة الزهراني شمال نهر الليطاني، كما شن غارتين استهدفتا محيط مدينة الهرمل الشمالي والشمالي الغربي، وأدت إلى خسائر مادية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى شن أن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في كفرحونة بمنطقة جزين في محافظة الجنوب.

هذا المحتوى من

Asha
الغارة الإسرائيلية جبل لبنان بيروت الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز 22 ألف فرد منذ بدء القتال في كورسك

إعلان

إعلان